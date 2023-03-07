Археологи откопали в Египте еще одного сфинкса В Египте обнаружили статую сфинкса с лицом римского императора

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

В ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте была обнаружена статуя сфинкса, изображающая, предположительно, римского императора Клавдия. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей. Отмечается, что археологическая миссия Университета Айн-Шамс под руководством экс-министра древностей Махмуда ад-Дамати раскопала павильон времен Римской империи к востоку от храмового комплекса Дендера.

По словам исследователей, статуя сфинкса сделана из известняка, она была обнаружена в ходе очистных работ. Первоначальный осмотр лица показал, что это портрет императора Клавдия. Под статуей также была обнаружена картина времен Римской империи, расписанная иероглифами и демотическим письмом.

Ранее стало известно, что в пирамиде Хеопса был найден новый коридор. Его длина составляет 9 метров, ширина — 2,1 метра. Его предназначение неизвестно, поскольку коридор не имеет входа снаружи пирамиды и оканчивается тупиком.

Также сообщалось, что по пирамиде Хеопса благодаря учёным из Гарварда теперь может прогуляться любой желающий. Власти Египта не открыли её для туристов, просто чиновники и археологи из Египта и США полностью оцифровали коридоры пирамиды и создали её 3D-модель