Археологи нашли потерянный город майя Археологи нашли в джунглях Мексики потерянный город майя

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Археологи разыскали потерянный город майя на юге полуострова Юкатан в Мексике, пишет ScienceAlert. По его данным, город назвали Окомтун («каменная колонна»).

Ученым пришлось пройти 60 километров по джунглям, чтобы добраться до места, где были обнаружены различные здания, в том числе несколько пирамидальных конструкций высотой 15 метров.

Также в городе нашли площадку для игры в мяч, которую, возможно, использовали для отдыха или религиозных целей. Часть сооружений со временем разрушилась, поэтому ученые предположили, что конструкции в виде колонн прежде могли быть входом в помещение.

Найти город помогли современные технологии. Так, перед экспедицией археологи просканировали территорию при помощи лидара. Это технология для измерения расстояния, где используется отражение лазерных лучей от поверхности. Без нее постройки остались бы скрыты для человеческого глаза за деревьями.

Ранее сообщалось, что в Египте археологи в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя в Гелиополе нашли статуи нескольких фараонов. В их числе — скульптура могущественного правителя Древнего Египта Рамсеса II (1279–1213 годы до нашей эры). Также ученые обнаружили статуи Рамсеса IX (1126–1108 годы до нашей эры), Хоремхеба (1323–1295 годы до нашей эры) и Псамметиха II (595–589 годы до нашей эры).