Археолог вскроет загадочные двери внутри пирамиды Хеопса 5 декабря команда археологов вскроет загадочные двери в шахтах пирамиды Хеопса

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Бывший государственный министр по делам древностей Египта Захи Хавасс вместе с командой археологов попытается вскрыть загадочные двери внутри маленьких шахт в пирамиде Хеопса, чтобы узнать, куда они ведут, пишет The Sun. Миссия запланирована на 5 декабря.

Секретные двери, которые я обнаружил внутри Великой пирамиды, действительно являются открытием, требующем ответов. Внутри пирамиды я обнаружил так называемые три двери: одна с двумя медными ручками — у южного входа во вторую камеру, в 21 сантиметре за этой дверью была найдена вторая, а в северном туннеле — третья, тоже с двумя медными ручками, — объяснил Хавасс.

Несколько расследований вокруг дверей уже было проведено, но ученые так и не смогли сделать выводы по поводу назначения этих дверей и куда они ведут. В рамках одной из таких миссий специалисты просверлили дыры в первой южной двери и просунули внутрь камеру — таким образом была обнаружена вторая дверь. Предполагается, что за северной дверью может быть такое же препятствие, что сделает расположение этих дверей симметричным.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала материал о новой версии появления Большого сфинкса в Египте. В статье говорится, что древний монумент «создан» благодаря воздействию ветров на скалу, а не руками египтян. Строительный эксперт Федор Васильев считает эту теорию логичной, так как основной материал скульптуры — известняк или обломочная горная порода с малой прочностью. При этом он подчеркнул, что эрозия способна создать лишь общие очертания, но дальнейшая детализация проводилась древними мастерами.