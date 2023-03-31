Аргентину заподозрили в дискриминации российских туристов Власти Аргентины начали отказывать гражданам РФ в ВНЖ и в продлении туристического статуса

Фото: Manuel Cortina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин рассказал РИА Новости, что миграционные власти страны начали отказывать россиянам в продлении пребывания в государстве в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство. По его словам, пока речь идет о нескольких десятках случаев. Дипломат отметил, что в российских чатах для людей, которые проживают в Аргентине или хотят приехать в страну, отмечается рост отказов в продлении так называемого «туристического пребывания».

Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказа в оформлении им видов на жительство (и даже отмены ранее уже выданных), а также в вынесения предписаний покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации, — сказал Полин.

Он добавил, что власти Аргентины ссылаются на двустороннее соглашение о безвизовых поездках, по которому граждане России могут находится в стране на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. По словам чиновников, если срок истек, то нужно получать визу, прежде, чем просить ВНЖ. Полин подчеркнул, что такой подход является дискриминационным, так как, по его словам, граждане других стран, с подобными проблемами не сталкиваются. Несмотря на это он призвал следить за ситуацией.

Ранее жители индонезийского острова Бали обозлились на россиян, которые основали на острове «русскую деревню» и начали вести себя там как в своей стране. Россияне арендовали целую гостиницу в округе Южная Кута. Там они стали с большой скоростью ездить на мотоциклах по улице, ходить в одном нижнем белье и шуметь. Жители призвали полицию проверить надоедливых туристов.