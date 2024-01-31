Аргентинский суд приостановил реализацию реформ президента Милея Суд в Аргентине приостановил реформу Милея о продаже футбольных клубов

Фото: Luciano GonzÃ°lez Torres/XinHua/Global Look Press

Хавьер Милей

Федеральный суд Аргентины приостановил реализацию двух статей чрезвычайного указа президента страны Хавьера Милея «до вынесения окончательного решения», сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию футбола Аргентины. Речь идет о законопроектах, разрешающих продажу аргентинских футбольных клубов иностранным лицам. По мнению главы государства, такая мера поспособствует притоку валюты в страну. Отмечается, что это уже второй законопроект Милея, который приостанавливается судом.

Согласно тексту вердикта суда, реализация реформы приостанавливается до принятия решения по иску, который подала футбольная лига города Сальто. Истцы считают, что предложенный Милеем законопроект противоречит конституции. В свою очередь, члены Аргентинской спортивной конфедерации также считают, что законопроект о продаже клубов может привести к тяжелым последствиям. В частности, Аргентина может пострадать от санкций со стороны спортивных организаций, так как Международный олимпийский комитет и Международная федерация футбола запрещают государству вмешиваться в деятельность спортивных институций.

Группа оппозиционных депутатов Конгресса Аргентины ранее потребовала от Милея объяснений из-за его решения отказаться от вступления страны в БРИКС. По мнению политиков, решение президента противоречит государственным интересам, так как оно может навредить аргентинской экономике.