Крупнейшее в мире сланцевое месторождение Аргентины Вака Муэрта, похоже, оправдает своё название (в переводе с испанского Vaca Muerta означает «мёртвая корова»): нефтяная война России и Саудовской Аравии и пандемия коронавируса привели к тому, что текущий уровень добычи на формации снизился до 20%. В марте министр энергетики страны Густаво Лопетеги сообщал о переговорах с российскими компаниями по разработке сланца. Сейчас местные предприятия считают, что спасти проект могут лишь договорённости с правительством государства о субсидировании.

Открытое в 2011 году месторождение Вака Муэрта активно привлекало в Аргентину иностранные инвестиции. Потенциал формации оценивался выше, чем перспективы сланцевых проектов США. Среди нефтяных компаний, подписавших контракты на участие в его разработке, были такие гиганты, как ExxonMobil, Total SA, Shell и Wintershall. Российские производители нефти также интересовались месторождением: переговоры велись с 2018 года.

Главный разработчик Вака Муэрта — аргентинская госкомпания YPF — после введения в стране карантина столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями: как выразился на оказавшемся в распоряжении Reuters видео исполнительный директор Даниэль Гонсалес, наступили «очень трудные времена».

Спрос на бензин снизился на 70%, на дизельное топливо — почти на 50%, на авиационное — на 90%. Это вынуждает нас экспортировать нефть по низким ценам, что скажется на наших доходах, — сказал Гонсалес.

Он сообщил о планах постепенной приостановки деятельности YPF и сокращения персонала. 10 апреля в компании заявили об общем падении спроса на 70% и снижении добычи нефти на 50% на флагманском объекте Loma Campana формации. В общей сложности были закрыты порядка восьми скважин. Иностранные компании Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Pan American Energy также снизили добычу нефти на Вака Муэрта, однако не стали раскрывать цифры. Тем не менее общий уровень добычи сейчас не превышает 20% объёма 2019 года.

Как отмечает издание World Oil, текущие проблемы YPF вызваны не только падением спроса в условиях пандемии коронавируса, но и резким обвалом котировок на фоне российско-саудовской нефтяной войны. С одной стороны, нефтяные хранилища компании переполнены, с другой — бюджет YPF рассчитывался при ожидаемой цене на нефть в районе $60 за баррель. Акции предприятия уже упали на 60%. Кроме того, добыча нефти в Вака Муэрта становится нерентабельной для YPF, несмотря на то, что все три её проекта требуют меньше вложений, чем участки, разрабатываемые иностранными компаниями.

tk2/Global Look Press

При этом разработка Вака Муэрта изначально была более затратной , чем аналогичные американские сланцевые проекты. Также большим недостатком является плохо развитая или устаревшая инфраструктура для транспортировки нефти.

Аргентинский аналитик нефтяного рынка Игнасио Руни считает, что, если нефть марки Brent не стабилизируется выше отметки в $30 за баррель, иностранные компании покинут месторождение. По его словам, приход новых игроков или пробное бурение на данный момент нереалистичны, а все запланированные инвестиции в Вака Муэрта заморожены.

Нефтяные компании Аргентины призывают власти страны к субсидированию отрасли и закупке топлива для внутренного потребления по цене не менее, чем $50 за баррель. Соглашение пока не достигнуто, но даже такая стоимость не позволит нефтепроизводителям уйти в плюс из-за критического падения спроса на топливо. По данным издания La Nacion, высшее руководство страны готово пойти на $40. При этом иностранные компании могут покинуть Вака Муэрта и из-за госрегулирования цен.