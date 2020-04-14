Крупнейшее в мире сланцевое месторождение Аргентины Вака Муэрта, похоже, оправдает своё название (в переводе с испанского Vaca Muerta означает «мёртвая корова»): нефтяная война России и Саудовской Аравии и пандемия коронавируса привели к тому, что текущий уровень добычи на формации снизился до 20%. В марте министр энергетики страны Густаво Лопетеги сообщал о переговорах с российскими компаниями по разработке сланца. Сейчас местные предприятия считают, что спасти проект могут лишь договорённости с правительством государства о субсидировании.
Открытое в 2011 году месторождение Вака Муэрта активно привлекало в Аргентину иностранные инвестиции. Потенциал формации оценивался выше, чем перспективы сланцевых проектов США. Среди нефтяных компаний, подписавших контракты на участие в его разработке, были такие гиганты, как ExxonMobil, Total SA, Shell и Wintershall. Российские производители нефти также интересовались месторождением: переговоры велись с 2018 года.
Главный разработчик Вака Муэрта — аргентинская госкомпания YPF — после введения в стране карантина столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями: как выразился на оказавшемся в распоряжении Reuters видео исполнительный директор Даниэль Гонсалес, наступили «очень трудные времена».
Спрос на бензин снизился на 70%, на дизельное топливо — почти на 50%, на авиационное — на 90%. Это вынуждает нас экспортировать нефть по низким ценам, что скажется на наших доходах, — сказал Гонсалес.
Он сообщил о планах постепенной приостановки деятельности YPF и сокращения персонала. 10 апреля в компании
Как отмечает издание World Oil, текущие проблемы YPF вызваны не только падением спроса в условиях пандемии коронавируса, но и резким обвалом котировок на фоне российско-саудовской нефтяной войны. С одной стороны, нефтяные хранилища компании переполнены, с другой — бюджет YPF рассчитывался при ожидаемой цене на нефть в районе $60 за баррель. Акции предприятия уже упали на 60%. Кроме того, добыча нефти в Вака Муэрта становится нерентабельной для YPF, несмотря на то, что все три её проекта требуют меньше вложений, чем участки, разрабатываемые иностранными компаниями.
При этом разработка Вака Муэрта изначально
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Ситуация в нефтяной отрасли обостряется на фоне экономической турбулентности в Аргентине: в 2018-2019 годах в стране фиксировалось падение ВВП, прогноз на 2020 год также неутешителен. На этом фоне страна
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