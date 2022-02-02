Аргентинские наркоманы стали жертвами отравленного кокаина

В Аргентине по меньшей мере 16 человек умерли и более 50 находятся в больницах после употребления отравленного кокаина. Чрезвычайная ситуация произошла в провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщил телеканал TN.

По меньшей мере 16 человек умерли, — сообщил телеканал.

Ранее речь шла о 12 погибших.

Как рассказал телеканалу Canal 5 Noticias министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни, по одной из версий, наркоторговцы разбавили кокаин другим веществом. Это сделало полученную смесь токсичнее, что и привело к печальным последствиям для потребителей. Предварительно известно, что все жертвы приобрели свою продукцию у одного поставщика.

Ранее сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области установили, что аптека без рецепта продала 5018 упаковок лекарственных препаратов, популярных в среде наркоманов. Нарушители регистрировали не все поступления медикаментов и также скрывали информацию о продажах. Учреждению было назначено наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей.