Аргентина запросила у НАТО глобальное партнерство Минобороны Аргентины сообщило о запросе на глобальное партнерство с НАТО

Фото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA/TASS

Луис Петри

Аргентина представила запрос для того, чтобы стать глобальным партнером НАТО, написал в соцсети X (Twtter) глава Минобороны страны Луис Петри. Он заверил, что в Буэнос-Айресе работают над «восстановлением связей», которые помогут модернизировать вооруженные силы страны по стандартам Альянса.

Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации, — написал Петри.

Аргентина взяла курс на партнерство со странами Запада, в том числе с США, после прихода к власти президента Хавьера Милея.

Ранее стало известно, что Милей планирует в 2024 году провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины. Политик подчеркнул, что ставит в приоритет союзы со «странами, защищающими свободу», к таким он причисляет США и Израиль, а также Украину. Политика Милея в отношении Киева отличается от более нейтральной позиции по конфликту лидеров ряда других стран региона, таких как Бразилия и Мексика.

В конце прошлого года Аргентина взяла на себя обязательство провести саммит по Украине, на который планировалось пригласить лидеров стран Латинской Америки. Это предложение обсудили президент Украины Владимир Зеленский и Хавьер Милей. Политики сошлись на том, что мероприятие получится организовать в начале 2024 года.