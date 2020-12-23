Аргентина выдала разрешение на применение российской вакцины от COVID-19

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Аргентинский Минздрав выдал разрешение на экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщил телеканал Todo Noticias, данное решение было принято на основе рекомендации Аргентинского государственного управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

20 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет может начаться со следующей недели в России. На фоне вестей из Великобритании, где выявили новый штамм COVID-19, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в том числе против мутировавших форм коронавируса. При этом в НИЦ Гамалеи прогнозируют, что к ноябрю 2021 года в России удастся вакцинировать от 70% населения.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, что масштабы третьей волны коронавирусной инфекции в России будут зависеть от размеров коллективного иммунитета россиян.

Как сообщал NEWS.ru, основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс выразил опасение, что несмотря на вакцинацию, пандемия коронавируса в ближайшие месяцы только усилится. Неблагоприятный прогноз он получил на основе анализа компьютерных моделей.