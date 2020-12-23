Аргентина выдала разрешение на применение российской вакцины от COVID-19

Аргентинский Минздрав выдал разрешение на экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как сообщил телеканал Todo Noticias, данное решение было
В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.
20 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет может начаться со следующей недели в России. На фоне вестей из Великобритании, где выявили новый штамм COVID-19, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что российская вакцина «Спутник V»
Ранее врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, что масштабы третьей волны коронавирусной инфекции в России будут зависеть от размеров коллективного иммунитета россиян.
Как сообщал NEWS.ru, основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс выразил опасение, что несмотря на вакцинацию, пандемия коронавируса в ближайшие месяцы только усилится. Неблагоприятный прогноз он получил на основе анализа компьютерных моделей.