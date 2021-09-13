Аргентина раскрыла результаты испытаний «Спутника Лайт» на пожилых людях

Аргентинские исследователи опубликовали результаты испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутника Лайт» (первого компонента «Спутника V»). По их данным, среди людей в возрасте от 60 до 79 лет препарат показывает эффективность на уровне 76,8%, следует из данных в журнале EClinicalMedicine, который издаётся The Lancet.

Исследование проходило в провинции Буэнос-Айрес. Всего «Спутником Лайт» было привито 416 тысяч человек, 40 387 из которых находились в возрасте от 60 до 70 лет. Сведения об их госпитализациях сравнили с аналогичными показателями 39 тысяч человек того же возраста, которые не сделали прививку.

Результаты показали, что вакцина эффективна против COVID-19 на 78,6%, а против госпитализации при заболевании — на 87,6%. Кроме того, в 84,8% случаев препарат предотвратил смерть пациентов.

Тестирование вакцины проходило с 29 декабря 2020 года по 21 марта 2021 года. Среди авторов исследования 15 учёных из Минздрава провинции Буэнос-Айрес, Национального университета Ла-Плата, госпиталя сестры Марии Людовики в Ла-Плата и Университета Буэнос-Айреса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что эксперты разрешили ревакцинировать пожилых людей — старше 60 лет — препаратом «Спутник Лайт». По информации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность «Спутника Лайт» составляет около 80%, что превысило показатели многих препаратов, требующих двух инъекций.