Аргентина выдвинула Украине требование одно для экстрадиции россиянина Аргентина потребовала от Киева больше документов для экстрадиции россиянина

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Аргентинская прокуратура запросила у Украины дополнительные документы для рассмотрения дела об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, сообщил адвокат задержанного Кристиан Рубилар. По его словам, которые приводит ТАСС, пока предоставленных документов недостаточно.

Прокуратура представила свою часть и учла недостаток документов, — сказал юрист.

В начале мая в Аргентине начался суд по делу об экстрадиции Чуркина на Украину. Сроки рассмотрения дела пока неизвестны. При этом решение об экстрадиции с предоставлением статуса беженца не сможет быть исполнено. Документы по запросу о защите для россиянина Национальная комиссия по делам беженцев уже приняла.

Ранее юрист Илья Русяев высказал мнение, что вероятность экстрадиции рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Россию невысокая. По его словам, западные страны зачастую игнорируют обязательства по выдаче лиц, объявленных в розыск в РФ.

До этого МВД России сообщило, что из Черногории была экстрадирована россиянка Ольга Абрамова, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств по гражданскому делу. По данным следственных органов, Абрамова похитила почти 2 млн рублей у российской коммерческой организации.