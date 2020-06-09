Аргентина обратилась к России за помощью в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1b561ed8-aaa1-11ea-ab43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Passaro/Keystone Press Agency

Власти столицы Аргентины, Буэнос-Айреса, обратились к России и ряду других государств за помощью в обеспечении необходимыми для борьбы с COVID-19 материалами и средствами, сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

По словам посла, сейчас столица страны нуждается как в средствах индивидуальной защиты, так и в тест-системах для выявления заболевания и аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Феоктистов добавил, что об этом сообщении доложено в Москву и оно находится на стадии рассмотрения, насколько ему известно, передаёт ТАСС.

Также посол рассказал, что коронавирус — не единственная тема обсуждения между двумя странами. В частности, Буэнос-Айрес и Москва находятся в диалоге по темам разоружения, ситуации в Венесуэле и другим. Феоктистов надеется на визит официальных лиц Аргентины, включая президента Альберто Фернандеса, в Россию после снятия карантинных мер.

На данный момент в стране выявлено более 23 тысяч случаев заражения коронавирусом, от осложнений течения заболевания скончались почти 700 жителей.

Как писал NEWS.ru ранее, медицинские работники провинции Кордоба в Аргентине вышли на акции протестов, несмотря на карантин, из-за угроз в их адрес и низкой зарплаты. Протестные акции прошли в трёх городах провинции: Альта Грасиа, Карлос Пас и Рио Куарто.