Аргентина не поддержала исключение России из международных организаций

Власти Аргентины не одобряют исключение России «из всех без разбора международных организаций» на фоне событий на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Габриэла Серрути, пишет ТАСС. Она добавила, что Аргентина не будет способствовать и исключению РФ из Группы двадцати.

Не все исключения из международных организаций и санкции одинаково обоснованы. Аргентина не считает, что исключение страны из международной организации помогает улучшить ситуацию, — заявила Серрути.

Она напомнила, что при голосовании о приостановке статуса России в качестве наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) Аргентина воздержалась.

Примеру Аргентины последовали и представители Бразилии. Они отказались подписывать заявление стран — членов ОАГ, в котором осуждалась российская операция на Украине.

Совет Организации американских государств 21 апреля проголосовал за лишение России статуса постоянного наблюдателя из-за событий на Украине. Такое решение поддержали 25 государств, восемь воздержались. В постановлении указывается, что приостановка статуса действительна до окончания конфликта на Украине.