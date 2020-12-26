Аргентина начнёт вакцинацию «Спутником V» 29 декабря

https://static.news.ru/photo/0118c362-47dc-11eb-889e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Almeida Aveledo/Global Look Press

Власти Аргентины начнут вакцинацию населения российским препаратом «Спутник V» 29 декабря, когда вакцина попадёт во все провинции страны.

Пресс-служба президента Аргентины Альберто Фернандеса сообщила, что он провёл совещание с губернаторами, где сообщил им, что дозы вакцины «Спутник V» прибудут в понедельник во все регионы страны, передаёт РИА Новости.

Участники договорились, что утром во вторник начнётся процесс вакцинации по всей стране, — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Аргентины пояснил, что к осени (то есть к весне в России) в стране должна появиться значительная прослойка вакцинированного населения из групп риска.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за поставку созданной в центре имени Гамалеи вакцины «Спутник V».

В четверг самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса прибыл в Аргентину. Всего в южноамериканскую страну было передано 300 тысяч доз препарата.