Аргентина хочет помочь Украине неработающими самолетами Милей предложил отправить Украине неработающие самолеты

Фото: MatÃƒÂAs Baglietto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей предложил отправить Украине неработающие самолеты французского производства Super Etendard, сообщил портал Infobae. Как уточнило издание, Буэнос-Айрес приобрел их в 2018 году, однако не смог передать на вооружение. Причиной стало отсутствие необходимых деталей.

Нужные запчасти Аргентина в свою очередь не смогла приобрести из-за британского эмбарго. Теперь Милей предлагает передать самолеты Франции, где их починят и отправят на Украину. Взамен он просит для Аргентины новую военную технику.

В материале отмечается, что глава МИД Аргентины Диана Мондино уже обсуждала соответствующий вопрос с коллегой из Франции Стефаном Сежурне. Она также встретилась с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Ранее сообщалось, что Милей принял решение изменить планы и посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии. По информации журналистов, приехать на саммит главу латиноамериканского государства убедил украинский коллега Владимир Зеленский. Вместе с президентом Аргентины на мероприятие также отправится министр обороны Луис Петри.