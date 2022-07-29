Аргентина, Бразилия и Мексика отказались поддерживать Запад по Украине

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Аргентина, Бразилия и Мексика не захотели присоединяться к позиции западных стран по Украине. Об этом стало известно из соответствующей декларации, пишет ТАСС.

«Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине», — объясняется в документе позиция двух стран.

Мексика, в свою очередь, полагает, что ситуация на Украине не находится в компетенции CMDA и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН/

Ранее обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер заявил, что Запад потерпел тотальное экономическое поражение в Латинской Америке. Журналист считает, что США и Евросоюз продемонстрировали равнодушие к проблеме поставок энергоресурсов в страны Южной Америки