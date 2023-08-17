Арестовича хотят судить на Украине: что он говорил про ВСУ и успехи ВС РФ

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

В Службу безопасности Украины поступило заявление на бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича, пишут местные СМИ. Что именно он сказал и какие еще его высказывания возмущали украинцев?

Арестович заявил, что «расчеловечение ВС РФ» является «самой большой ошибкой Киева» и позволило «среднему мобилизованному россиянину» получить огромную мотивацию сражаться. Пользователь Twitter Александр Нотевский увидел в словах экс-советника офиса президента преступление, предусмотренное статьей УК Украины «Оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии».

Мужчина написал заявление в СБУ. Он требует возбудить уголовное дело против Арестовича, фотографию документа украинец разместил в своем аккаунте в соцсети.

Какие высказывания Арестовича про спецоперацию возмущали украинцев

Бывший советник офиса президента Украины 23 января 2023 года в беседе с журналистом Юрием Романенко заявил, что российская СВО в самом начале была «изящной, красивой и молниеносной». По его словам, ВС РФ пытались провести «умный конфликт» с «точными расчетами» и «точными ударами». Также Арестович назвал российских военных «вежливыми людьми».

«Точные расчеты, точные удары и умные действия. Такая изящная, красивая, молниеносная спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, ликвидировали немногих сопротивляющихся», — отметил он.

Арестович 24 января раскритиковал украинский гимн. По его мнению, текст главной песни страны является «национальной катастрофой».

«Там (в гимне. — NEWS.ru) есть очень любопытные строчки. Звучат они так: „души и тела свои положим за свободу“. Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Что будет в мире после „победы“? Там же есть только „мы положим душу и тело“, и что дальше?» — удивился он.

Арестович 7 февраля заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий».

«Выход из этой войны <...> может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад <...>. Ну, условно, сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями», — считает политик.

Экс-советник офиса президента 16 июля заявил, что Киеву следует отказаться в пользу России от пятой части своей территории. По его мнению, это позволит Украине вступить в НАТО. Арестович также допустил, что государство может разделиться по примеру Германии после Второй мировой войны. Подобный вариант он назвал «очень неплохой сделкой».

«80% территории мы удерживаем. Могу сказать, это суперисторический шанс. <...> Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в Альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются, — добавил Арестович.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 2 августа сообщил, что экс-советник офиса президента, нынешний советник главы администрации Михаил Подоляк и другие «завравшиеся политики» должны пополнить ряды ВСУ в рамках новой волны мобилизации зимой.

«Тотальную мобилизацию, безусловно, нужно начать с говорящих голов, которые убеждали и убеждают нас в том, что победа будет достигнута за две-три недели, весной, летом, до конца года. Начать с Арестовича, Подоляка и далее по списку. В первых рядах», — добавил депутат.

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