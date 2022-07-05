Арестович признал, что у Запада нет нужного количества оружия для Украины

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000

Запад в настоящее время не имеет необходимого количества оружия, в котором остро нуждается Украина. Об этом в программе юриста Марка Фейгина (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) на YouTube заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Его слова привёл Telegram-канал «Политика Страны».

Поскольку Запад отчаянно и последовательно разоружался, убивая армию и военную промышленность (кроме США), выяснилось, что, когда надо давать не иракской армии и не афганской, а технику и вооружение на крупную континентальную войну, на складах просто не оказалось этого вооружения. Его надо производить, — сказал Арестович.

При этом он заверил, что оружие в настоящее время производится, часто — ударными темпами.

Сейчас многие заводы на Западе работают в четыре смены. И оно всё пойдет сюда. К разумным срокам, к осени, будет готова такая дубинка, что мы их (россиян) погоним очень далеко, — пообещал политик.

Ранее Алексей Арестович сообщил, что с начала спецоперации погибло около 10 тысяч бойцов ВСУ, ещё порядка 30 тысяч солдат ранено. Он уточнил, что почти всех раненых при этом возвращают обратно на поле боя.

Также Арестович заявил, что бойцы ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой», если белорусская сторона решит участвовать в спецоперации на стороне России. Он добавил, что Киев «не выдержит предательский удар». Он при этом назвал белорусов «братьями».