Соединенные Штаты и другие страны Запада ответственны за провал украинского контрнаступления, заявил в эфире YouTube-шоу «Фейгин Live» (юрист Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список иноагентов) бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, руководители западных держав не смогли вовремя передать необходимое оружие, из-за чего бойцы ВСУ потерпели крах. Он предположил, что Киев изначально собирались «загнать» в мирные переговоры с Москвой.

Можно задать вопрос американцам: «А чего ж вы так подготовили это контрнаступление и дали столько вооружения? Может, вы с самого начала загоняли нас в переговоры?» <...> Возникает очень много вопросов к нашим любимым союзникам. <...> Почему если F-16 в принципе даются и летчики начали обучаться, то только в октябре-ноябре или, как они говорят, может быть, в 2024 году, а не дать их в мае перед контрнаступлением, которое решающее? — недоумевает Арестович.