«Арестовавшая» Путина японка возглавила МУС. Кто такая главная судья мира?

Фото: ICC

Международный уголовный суд (МУС) на 2024–2027 годы возглавила японка — судья Томоко Аканэ, сообщила пресс-служба инстанции. Именно она ранее выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина. О том, кто такая главная судья мира, — в материале NEWS.ru.

Что известно о назначении Аканэ председателем МУС

В заявлении на сайте инстанции говорится, что 11 марта судьи МУС в ходе пленарного заседания избрали Томоко Аканэ своим председателем.

«Судья Розарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-председателем, а судья Рейн Алапини-Гансу — вторым вице-председателем», — сообщила пресс-служба суда.

Состав президиума МУС избирается сроком на три года. Так, они проработают в своих должностях до 2027 года. Аканэ сменила на посту главы МУС юриста из Польши Петра Хофманьского, занимавшего эту должность с 11 марта 2021 года.

Как Аканэ «арестовала» Путина

Ордер на арест Путина выдали 17 марта прошлого года. Основанием для этого стала эвакуация детей из зоны СВО на Украине. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обещал объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер. Одна из них — Томоко Аканэ. Тогда же она вынесла решение об аресте детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Позже МВД объявило ее в розыск по статье УК РФ.

МВД определило, что решение судей МУС о выдаче ордера на арест российского президента имеет признаки преступлений по трем статьям Уголовного кодекса — заведомо незаконного заключения под стражу, приготовления к преступлению и нападения на лиц под международной защитой с целью осложнения международных отношений, а также привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что «решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения».

Кто такая Томоко Аканэ

Томоко Аканэ до работы в Международном уголовном суде была прокурором Верховного суда Японии и преподавала в Университете Чуке и Университете Нагои. Кроме того, она возглавляла отдел международного сотрудничества в Министерстве юстиции Японии и занимала должность директора в Азиатском и Дальневосточном институте ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Что такое МУС

МУС — это международная организация, которая была учреждена в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. В компетенцию суда входит привлечение к ответственности физических лиц за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия и США подписали Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировали этот документ.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин рассказывал NEWS.ru, что у МУС нет своих оперативных правоохранительных служб, которые могли бы приводить в исполнение решения Гаагского трибунала. По его словам, суд зависит от стран-участниц, которые при этом имеют право самим решать, выполнять ли его постановления.

«Суд полагается исключительно на силы государств-членов, и компетентные органы каждой страны самостоятельно решают, исполнять постановления суда или нет», — отмечал он.

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