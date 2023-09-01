Арестованному на Кипре по запросу США россиянину грозит тюрьма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Правоохранители Кипра задержали гражданина России и Германии по запросу США из-за обвинений в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники, которая была произведена в США, говорится в заявлении американского Министерства юстиции. Арестованному Артуру Петрову грозит пожизненного заключение.

По версии Минюста, россиянин, предположительно, состоял в сети, осуществляющей «незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования» для компаний в России. В сообщении отмечается, что организация «занимается поставками для российского военно-промышленного комплекса».

Деятельность велась в обход ограничений США на экспорт в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования. Электроника закупалась через специально созданные компании, чтобы не показывать конечного пользователя.

Ранее стало известно, что Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина России к десяти годам лишения свободы по обвинению в подготовке убийства проживающего в Германии выходца из Чечни Мухаммада Абдурахманова. По версии следствия, исполнителем преступления должен был стать другой человек, но тот «лишь сделал вид, что принимает заказ, чтобы избежать наказания».