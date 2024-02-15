Арест российского Ан-124-100 в Канаде назвали пиратством и угоном Посол РФ в Оттаве Степанов назвал пиратством арест российского Ан-124 в Торонто

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Незаконный арест транспортного самолета Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» является пиратством, сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов, передает РИА Новости. Москва будет добиваться возвращения воздушного судна, добавил он.

Канадские власти могут называть ситуацию как угодно, но, несомненно, арест Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство, отметил дипломат. Российская сторона продолжит добиваться справедливости по этому вопросу, констатировал Степанов.

Авиаперевозчик «Волга-Днепр» ранее подал иск в канадский федеральный суд в отношении правительства страны из-за введенных санкций. Компания утверждает, что ее ошибочно внесли в санкционный список, поскольку она не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

Самолет Ан-124 «Руслан» 27 февраля 2022 года доставил партию тестов на коронавирус из Китая. После этого ему было запрещено покидать Канаду, так как в тот же день Оттава закрыла свое воздушное пространство для российской авиации. Канадские власти собирались передать борт Киеву «с целью компенсации жертвам нарушений прав человека, поддержания международного мира и безопасности или восстановления» страны. 11 июня 2023 года воздушное судно было арестовано.