Оппозиционер Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, состоявшихся в воскресенье. Один из кандидатов, участвовавших в президентской гонке, Адгур Ардзинба поздравил своего оппонента.
Я поздравил Аслана Георгиевича Бжанию. Будем трудиться на благо Абхазии, — отметил Ардзинба.
По его мнению, завершившаяся выборная кампания прошла спокойно. Кандидаты уважительно относились к друг другу. Кроме того, он подчеркнул, что все его идеи, озвученные во время предвыборной кампании, будут реализовываться,
Как писал NEWS.ru, ранее представители МИД Грузии назвали проходящие в Абхазии президентские выборы незаконными и противоречащими нормам и принципам международного права.
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