https://static.news.ru/photo/cd6faf38-6c7d-11ea-be3d-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Оппозиционер Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, состоявшихся в воскресенье. Один из кандидатов, участвовавших в президентской гонке, Адгур Ардзинба поздравил своего оппонента.

Я поздравил Аслана Георгиевича Бжанию. Будем трудиться на благо Абхазии, — отметил Ардзинба.

По его мнению, завершившаяся выборная кампания прошла спокойно. Кандидаты уважительно относились к друг другу. Кроме того, он подчеркнул, что все его идеи, озвученные во время предвыборной кампании, будут реализовываться, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее представители МИД Грузии назвали проходящие в Абхазии президентские выборы незаконными и противоречащими нормам и принципам международного права.