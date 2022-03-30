ARD: Германия заморозила более €95 млн активов россиян

Более €95 млн активов компаний и частных лиц из России заблокировали власти Германии в рамках антироссийских санкций, сообщает телеканал ARD. Уточняется, что федеральное правительство страны в первый раз опубликовало данные о количестве заблокированных средств российских юрлиц и граждан.

ARD напомнил , что россияне не могут совершать никаких операций с данными средствами: ни вывести через банкомат, ни сделать перевод на другой счёт.

15 марта стало известно, что ЕС ввёл в отношении РФ четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

В рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС ввёл ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.

Санкционное давление на Россию было значительно усилено после того, как президент страны Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а затем объявил о начале военной операции на территории Украины.