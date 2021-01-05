Аравийские монархи подписали соглашение об урегулировании с Катаром

https://static.news.ru/photo/d8d374a8-4f5e-11eb-9622-fa163e074e61_660.jpg Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Фото: AP Photo/Amr Nabil/ТАСС

Участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в составе Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Катара подписали соглашение об урегулировании дипломатического кризиса с Катаром.

Документ включает снятие блокады Катара, открытие воздушного пространства, а также морских и сухопутных границ. Саммит в прямом эфире транслировался телеканалом Al Arabiya.

Я благодарю лидеров стран Персидского залива за эти смелые шаги. Саммит сыграл важную роль в укреплении братства и стабильности в регионе, — заявил в ходе своего выступления на заседании наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

На саммите также присутствовали глава МИД Египта Самех Шукри и старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, участвовавший в переговорах по нормализации отношений между Дохой и другими государствами Персидского залива. Египет ранее также дал согласие на возобновление авиасообщения с Катаром.

Эмир Катара не участвовал в саммите лидеров стран Персидского залива с 2017 года, после разрыва дипломатических отношений с другими государствами региона. Ранее МИД Кувейта, выступавший в качестве посредника в урегулировании ситуации между странами, заявил о достигнутых договорённостях между Дохой и Эр-Риядом, которые предусматривают нормализацию отношений.

Как писал NEWS.ru, тесная работа Израиля и Катара над урегулированием ситуации в секторе Газа может ускорить процесс официальной нормализации отношений двух стран. По крайней мере, в этом уверены высокопоставленные представители еврейского государства. Согласно их оценкам, подвижки в этом деле могут появиться во время президентства Джо Байдена.