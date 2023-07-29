Арабы недовольны противотанковыми комплексами Javelin, купленными у ВСУ Mash: арабы жалуются на нерабочие ПТРК Javelin, купленные у украинцев в даркнете

Фото: Lance Cpl. Jaylen Davis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что арабы в Сети жалуются на нерабочие противотанковые комплексы (ПТРК) Javelin, которые они купили у ВСУ за $4 тысячи в теневом сегменте Интернета. По их словам, у этих вооружений аккумуляторы разряжены и для них нет инструкций.

По информации канала, один из арабских интернет-пользователей рассказал о том, как купил 30 таких комплексов, но они оказались разряженными. Поскольку Javelin — одноразовые вооружения, купленный товар оказался бесполезным.

Продавец, как утверждают покупатели, имеет доступ к поставкам таких вооружений с Запада и успешно занимается их сбытом. Товар доставляют в любую страну в бочках моторного масла.

Ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявлял, что ПТРК Javelin, поставляемые США на Украину, совершено бесполезны в бою, а больше подходят для «показательных парадов». Кнутов усомнился в качестве обучения, которое получили украинские солдаты, что снижает его боевую ценность и ведет к большим потерям среди военнослужащих. Кроме того, по его сведениям, некоторые поставленные образцы не функционировали.

Он отметил, что Javelin очень дорогое оружие: уже на этапе тренировочных выстрелов тратятся тысячи долларов на сам комплекс и снаряды к нему. Также, по словам Кнутова, российские военные знают дешевый способ противостоять американским комплексам.