https://static.news.ru/photo/596c232a-db94-11e9-977f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hani Al-Ansi/Global Look Press

Арабская коалиция начала военную операцию против военных объектов на севере йеменского города Ходейда.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики призвал гражданских лиц держаться подальше от объектов, которые являются целью операции, и заявил, что действия соответствуют международному праву.

Он также отметил, что коалиция уничтожила четыре площадки для сбора морских мин и дистанционно управляемых катеров, сообщает Al Arabiya.

Как ранее писал News.ru, боевики террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили афганский уезд Янги Кала (провинция Тахар). Населённый пункт граничит с Таджикистаном.