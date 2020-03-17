Пандемия коронавируса стала причиной закрытия всех розничных магазинов Apple на территории США. Об этом
Отмечается, что эта мера будет действовать до дальнейшего уведомления. В общей сложности по всему миру, не считая территории КНР, у Apple около 460 магазинов. Примерно 270 из них расположены в США.
Ранее глава Apple Тим Кук объявил о закрытии на две недели зарубежных магазинов, находящихся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. Перерыв в работе магазинов продлится две недели — до 27 марта.
NEWS.ru писал, что у одного из сотрудников Apple в Ирландии выявили коронавирус. В настоящее время он находится в самоизоляции.
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