https://static.news.ru/photo/41235356-6870-11ea-aece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Blatterspiel /Global Look Press

Пандемия коронавируса стала причиной закрытия всех розничных магазинов Apple на территории США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что эта мера будет действовать до дальнейшего уведомления. В общей сложности по всему миру, не считая территории КНР, у Apple около 460 магазинов. Примерно 270 из них расположены в США.

Ранее глава Apple Тим Кук объявил о закрытии на две недели зарубежных магазинов, находящихся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. Перерыв в работе магазинов продлится две недели — до 27 марта.

NEWS.ru писал, что у одного из сотрудников Apple в Ирландии выявили коронавирус. В настоящее время он находится в самоизоляции.