Apple разрешила расплачиваться картами «Мир» в своей экосистеме

Компания Apple разрешила расплачиваться банковской картой платёжной системы «Мир» в сервисах своей экосистемы и в учётной записи Apple ID, передаёт ТАСС. Отмечается, что карту «Мир» пока нельзя привязать, но официальные представители компании сообщили, что скоро это можно будет сделать.

Добавление карты "Мир" позволит оплачивать сервисы экосистемы Apple, такие как Apple TV или Apple Music, а также покупать приложения в магазине App Store. Пока функционал доступен не у всех пользователей, — сообщает агентство.

Ранее стало известно, что с 10 марта приложение App Store перестало принимать оплату по российским картам.

6 марта Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй». Также приостановила работу в России электронная платёжная система PayPal.

В этот же день Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что карты, выпущенные этими компаниями на российской территории, не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.