Apple предупредила пользователей об опасности сна с заряжающимся телефоном

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Ложась спать рядом с телефоном, подключенным к источнику питания, люди подвергают опасности свою жизнь и имущество, говорится в сервисном объявлении Apple, которое публикует издание Mirror. Корпорация призывает пользователей отказаться от данной привычки во избежание травм и возгораний.

Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве, а также не кладите их под одеяло, подушку или на свое тело, когда они подключены к источнику питания, — говорится в объявлении.

В сообщении также отмечается, что сон рядом с заряжающимся устройством может привести к поражению электрическим током. Представители компании советуют оставлять свои устройства в хорошо проветриваемых помещениях.

Риск возрастает, если использовать неоригинальные зарядные устройства, говорится в сообщении. По словам представителей Apple, сторонние блоки питания не соответствуют стандартам безопасности компании.

Ранее сообщалось о старте продаж компактных компьютеров Apple в России. Речь идет Mac Studio M2 Max и M2 Ultra, впервые представленных в июне 2023 года. Их стоимость варьируется от 250 до 470 тысяч рублей. Продукция компании появилась в РФ по схеме параллельного импорта.