https://static.news.ru/photo/dc74246a-c8bc-11e9-8456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Apple Тим Кук сообщил в Твиттере, что американская компания пожертвует средства на сохранение и восстановление лесом Амазонии.

Ужасно видеть, как пожары и разрушения опустошают тропические леса Амазонии, одной из самых важных экосистем в мире. Apple сделает пожертвование, чтобы помочь сохранить биологическое разнообразие и восстановить незаменимый лес Амазонии в Латинской Америке, — написал в посте Кук.

По подсчётам бразильских учёных, с января по август 2019 года пожарами уничтожено свыше 1,8 млн га амазонских лесов на территории страны. Число зафиксированных со спутников очагов возгорания превышает 76 тысяч.

Ранее News.ru рассказал, что актёр Леонардо Ди Каприо обратился к мировой общественности, в том числе и к властям Бразилии, с просьбой защитить леса Амазонии и её коренные народы от пожаров.