Apple поменяла дизайн кнопки iPhone 16 Pro MacRumors: Apple поменяла дизайн кнопки действия iPhone 16 Pro

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В компании Apple решили изменить дизайн кнопки Action на будущем iPhone 16 Pro, сообщило издание MacRumors. По данным инсайдеров, разработчики решили отказаться от экспериментов и вернуться к дизайну, который применяется в модели iPhone 15 Pro.

Первые известные прототипы iPhone 16 Pro имели унифицированную кнопку регулировки громкости и маленькую универсальную кнопку Action на левой сторону, а также кнопку питания справа. СМИ пишут, что такой дизайн был разработан в рамках проекта Bongo, который представлял попытку добавить тактильные кнопки на iPhone 15 Pro.

Второй прототип iPhone 16 Pro тоже был с унифицированной кнопкой громкости, но с большой кнопкой Action. Эта версия также имела дополнительную, совершенно новую кнопку «захвата» (Capture) справа под кнопкой питания. Затем Apple решила использовать отдельные кнопки регулировки громкости в дополнение к емкостной кнопке Action и кнопке Capture, расположенным близко к рамке внутри корпуса и оснащенным датчиком силы.

В итоге дизайнеры остановились на прототипе Proto2 с кнопкой Action меньшего размера, как на iPhone 15 Pro. Но в окончательный дизайн iPhone 16 Pro еще могут внести изменения.

Ранее Bloomberg сообщил, что в Китае разработали метод взлома зашифрованного журнала iPhone для идентификации подключений через сервис Apple AirDrop. По данным агентства, с помощью лазейки китайские полицейские уже начали выявлять владельцев гаджетов, подозреваемых в распространении запрещенной информации.