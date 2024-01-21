Apple намеренно ухудшит новые iPhone 9to5Mac: Apple добавит в iPhone 16 Pro два терабайта памяти, но снизит скорость

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Apple в iPhone 16 Pro увеличит объем встроенной памяти до двух терабайтов, но скорость станет ниже, пишет портал 9to5Mac. Переход с нынешнего стандарта накопителя TLC на QLC, что и повлияет на скорость, может быть связан с желанием компании сэкономить.

Сейчас iPhone имеют максимум один терабайт встроенной памяти. Увеличение ее в два раза станет несомненным преимуществом для пользователей, однако смена версии флеш-накопителя ухудшит новую модель, пишет издание.

QLC стоит дешевле TLC, что позволит Apple существенно сэкономить. Новая модификация коснется не только iPhone 16 Pro, но и 16 Pro Max, которые станут доступны покупателям в сентябре этого года.

Ранее в Apple решили изменить дизайн кнопки Action на будущем iPhone 16 Pro. Разработчики решили отказаться от экспериментов и вернуться к дизайну, который применяется в модели iPhone 15 Pro.

По итогам 2023 года Apple стала крупнейшим производителем смартфонов, поставив на рынок 234,6 млн гаджетов. Таким образом американский гигант по этому показателю впервые обогнал своего главного южнокорейского конкурента — Samsung.

В то же время в Китае разработали систему идентификации пользователей сервиса Apple AirDrop на iPhone для жесткого контроля нежелательного контента. С помощью нового сервиса сотрудники полиции уже выявили людей, которых подозревают в распространении запрещенной информации.