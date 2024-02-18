Apple грозит исторический штраф за нарушение закона о стримингах в ЕС FT: ЕС наложит на Apple первый в истории штраф в €500 млн по закону о стримингах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз планирует наложить на американскую корпорацию Apple первый в истории штраф в размере €500 млн за нарушение антимонопольного закона о доступе к стримингам, пишет Financial Times. По данным издания, Еврокомиссия выясняла, блокировала ли компания возможность уведомлять владельцев iPhone о более дешевых музыкальных сервисах вне App Store.

Штраф, который составит около €500 млн и может быть объявлен в начале марта, стал кульминацией антимонопольного расследования ЕК о том, использовала ли Apple собственную платформу, чтобы отдать своим сервисам приоритет перед услугами конкурентов, — говорится в публикации.

По словам источников, Еврокомиссия признает действия Apple незаконными и несоответствующими правилам ЕС по усилению конкуренции. Кроме того, ЕС обвинит компанию в злоупотреблении положением на рынке и навязывании другим его участникам антиконкурентной торговой практики.

Расследование в отношении Apple началось после того, как музыкальный сервис Spotify в 2019 году обратился с жалобой к регуляторам ЕС. Это одно из самых крупных финансовых взысканий, налагаемых ЕС на крупные технологические компании. Для сравнения FT приводит штрафы, наложенные на Google за несколько лет, на общую сумму около €8 млрд, которые компания оспаривает в суде.

В ноябре суд в Москве оштрафовал Spotify на 6 млн рублей из-за повторного отказа компании локализовать данные россиян на территории РФ. Позже из данных госреестра стало известно, что единственное юрлицо стриминговой платформы в России с 14 декабря официально ликвидировано.