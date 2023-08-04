Аппарат «Вояджер-2» с посланием инопланетянам восстановил связь с Землей NASA: «Вояджер-2» с посланием инопланетянам восстановил связь с Землей

Фото: NASA

В NASA восстановили связь с космическим зондом «Вояджер-2», который вместе с «Вояджером-1» находится в космическом пространстве. На борту аппарата расположена «Золотая пластинка» — послание инопланетянам. У «Вояджера-2» есть антенна, диаметром более трех метров, которая должна четко смотреть на Землю, некоторое время назад связь через нее прервалась. При этом сигнал продолжил поступать, только изменил направление на два градуса в сторону и перестал попадать к исследователям, уточняет LIFE.ru.

Как сообщает издание, в NASA связали изменение подачи сигнала с отправленными инженерами командами. Проблема заключалась в том, что в ответ ученые с Земли также не могли передать «Вояджеру-2» указания — антенна бы их просто не уловила. 1 августа стало известно, что зонд вернулся к штатной работе и сигналы снова стали поступать после нескольких дней молчания.

«Вояджер-2» находится в 20 млрд км от Земли. Он летит в сторону созвездий Стрельца и Павлина, которые находятся в другой плоскости, и регулярно передает сигналы, предоставляя новые данные гелиофизикам, которые изучают Солнце. В NASA при этом уже давно готовятся к моменту, когда оба аппарата прекратят связь с Землей: аппараты питаются от плутониевых термогенераторов, которые скоро перестанут работать. Уже сейчас пришлось отключить половину исследовательских приборов.

Ученые с помощью телескопа Webb ранее обнаружили таинственный объект, стреляющий звездной пылью. Они зафиксировали красно-розовые всполохи, которые простираются на десятки световых лет, очень далеко от Земли. Как считают ученые, они стали свидетелями процесса рождения звезды.