https://static.news.ru/photo/7781b9fe-5f1c-11ea-aa57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darren Staples/www.imago-images.de/Global Look Press

Ситуация с коронавирусом привела к тому, что Английская футбольная премьер-лига ввела запрет на предматчевые рукопожатия между игроками команд.

Процедура приветствия команд перед матчами премьер-лиги теперь будет упрощена. Игроки будут выстраиваться в линию, как обычно, а затем футболисты домашней команды будут проходить мимо игроков соперника и судей без рукопожатий, сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что эта мера будет действовать до тех пор, пока врачи её не отменят.

Как писал NEWS.ru, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» попросил игроков команды временно не делать селфи с фанатами и не давать автографов болельщикам из-за угрозы коронавируса.