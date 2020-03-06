Ситуация с коронавирусом привела к тому, что Английская футбольная премьер-лига ввела запрет на предматчевые рукопожатия между игроками команд.
Процедура приветствия команд перед матчами премьер-лиги теперь будет упрощена. Игроки будут выстраиваться в линию, как обычно, а затем футболисты домашней команды будут проходить мимо игроков соперника и судей без рукопожатий, сообщается на
Отмечается, что эта мера будет действовать до тех пор, пока врачи её не отменят.
Как писал NEWS.ru, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» попросил игроков команды временно не делать селфи с фанатами и не давать автографов болельщикам из-за угрозы коронавируса.
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