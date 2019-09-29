https://static.news.ru/photo/8a9e894c-e300-11e9-bd96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nufa/ZUMAPRESS.com

Советник спикера Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров сообщил, что финальные слушания апелляционного суда по делу Марии Лазаревой, осуждённой за растрату средств Кувейтского портового управления, перенесены на 14 октября.

Предпринимательница весной 2018 года получила десять лет тюрьмы, будучи признана виновной в растрате, но в начале мая 2019 года, после апелляции, поданной международной командой защитников Лазаревой, суд снял с неё обвинения. При этом суд принял решение об освобождении под залог в 20 миллионов кувейтских динар (более $65 млн), впоследствии сумма снизилась до одного миллиона динар ($3,29 млн) и предпринимательница вышла на свободу 13 июня, передаёт РИА Новости .

Теперь окончательные слушания и итоговое решение перенесены на 14 октября, хотя адвокаты просили дать отсрочку в два месяца для изучения дополнительных материалов обвинения.

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