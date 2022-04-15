AP: ВС США проводят учения с учётом происходящего на Украине

Министр армии США Кристин Уормут заявила, что военнослужащие сухопутных войск следят за спецоперацией РФ на Украине и учитывают информацию о её ходе при проведении учений в штате Калифорния, пишет агентство Associated Press. Отмечается, что в ходе манёвров отрабатываются методы распространения информации в соцсетях в пропагандистских целях, в том числе для того, чтобы представить какую-то из сторон «в наихудшем свете». В проводимых в пустыне Мохаве в Калифорнии учениях задействованы несколько тысяч американских военных.

Я думаю, сейчас вся армия США по-настоящему следит за тем, что происходит на Украине и пытается извлечь уроки, — отметила Уормут.

Она добавила, что «инструкторы армии США уже используют уроки, извлечённые» из спецоперации России на Украине, «по мере подготовки солдат к будущим битвам с серьёзными соперниками, такими как Россия или Китай».

Пресс-служба Министерства обороны России ранее опубликовала официальное заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, в котором сказано, что украинские военные настойчиво требуют от официального Киева разрешения сдаться в плен, но в ответ получают угрозы расстрелов.