AP: упавшая в Польше ракета была выпущена Украиной для сбития снаряда ВС РФ

Упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинскими войсками для сбития снаряда Вооруженных сил России, который должен был ударить по объекту энергоинфраструктуры, пишет Associated Press со ссылкой на анонимных чиновников из США. В публикации говорится, что они не решились обсуждать этот вопрос публично. Доказательства этой версии опубликованы не были.

Трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электроинфраструктуре Украины во вторник. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично, — говорится в публикации.

Также авторы текста подчеркивают, что если бы по Польше действительно ударили российские ракеты, в военный конфликт втянулись бы страны-члены НАТО. По их мнению, России не выгоден этот сценарий развития событий.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке Польши. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала заявили, что ракета произведена в России, а президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому ракета принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Ранее президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран назвал маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов.