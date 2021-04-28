AP: США могут снять ряд жёстких санкций против Ирана

https://static.news.ru/photo/f3788734-1185-11ea-be41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Возможность практически полной отмены ряда наиболее жёстких санкций против Ирана рассматривает администрация президента США Джо Байдена. Предполагается, что таким образом страна сможет вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД ). Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников американской администрации.

При этом точно неизвестно, какие именно санкции могут быть сняты. Собеседники агентства отметили , что речь может идти об ограничениях, связанных с ядерной сделкой, терроризмом, разработкой ракет и правами человека. Однако никаких конкретных решений пока не принято.

Переговоры по СВПД по иранской ядерной программе возобновились в Вене во вторник, 27 апреля. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, которые занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки.

О поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения Иран объявил в 2019 году. Страна отказалась от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В конце 2020 года в стране вступил в действие закон, который обязывал начать производство высокообогащённого урана и отказаться от проверок МАГАТЭ в том случае, если Иран не сможет торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

Ранее сообщалось, что Иран открыто обвинил Россию в подрыве ядерной сделки. Действующий глава дипведомства в беседе, видимо, не рассчитанной на публикацию, заявил о чрезмерном контроле силовых структур над дипломатией в Иране и обвинил их в подрыве ядерной сделки 2015 года. В число тех, кто занимался саботажем многостороннего соглашения, министр, к общему удивлению, вписал и Россию.