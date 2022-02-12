AP: США 12 февраля объявят об эвакуации сотрудников посольства на Украине

Агентство Associated Press сообщило, что США готовятся эвакуировать своих дипломатов из посольства в Киеве. Предполагается, что официально об их отбытии объявят сегодня, 12 февраля.

По данным агентства, Госдепартамент в субботу объявит о том, что всем сотрудникам дипмиссии необходимо покинуть Украину из опасений якобы готовящегося Россией вторжения в страну. При этом источники AP уточнили, что часть дипломатов может остаться на Украине, однако они будут перемещены территориально ближе к границам Польши.

Ранее президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.

При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США стремятся повысить градус пропагандисткой кампании против РФ, создавая у людей впечатление, что «вторжение» на Украину неизбежно.