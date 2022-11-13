AP: Шольц пригрозил Ирану новыми санкциями из-за помощи России

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предупредила Иран, что Евросоюз введет новые санкции, так как Тегеран якобы активно помогает России в ходе спецоперации. По словам главы государства, Иран якобы отправляет Москве свои беспилотники. Еще одной причиной введения новых санкций Шольц назвал репрессии в стране, сообщает агентство Associated Press.

Шольц доложил, что Иран получит дополнительные санкции за свои жестокие репрессии и решение отправить в Россию сотни беспилотников для использования в спецоперации на Украине, — сказано в публикации.

В материала сообщается, что министры иностранных дел Европейского союза могут согласовать новые санкции для Ирана в рамках очередной встречи глав внешнеполитических ведомств 14 ноября.

Президент России Владимир Путин ранее провел телефонные переговоры с главой Ирана Ибрахимом Раиси. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, акцентируя внимание на дальнейшем наращивании взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, в том числе транспортно-логистической сфере. Российский лидер еще раз выразил соболезнования в связи с терактом в мечети города Шираз, который произошел 26 октября.