Американским властям стали доверять меньше из-за лжи и неточностей в их заявлениях, сообщает агентство Associated Press (AP). В специальном материале журналисты припомнили официальное выступление пресс-службы Белого дома, в котором было предложено поверить на слово в то, что Россия якобы готовит фейковое видео по Украине. Статья опубликована на официальной странице агентства.

Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощённые резервы доверия к Вашингтону. Доверие снизилось из-за случаев лжи, обмана и ошибок во всём, — сообщило агентство.

Агентство отмечает, что реакция американской администрации приобрела особую «едкость», когда официальные представители связали вопросы журналистов с тем, что они якобы «покупаются на иностранную пропаганду». В AP также напомнили про ракетный удар США по Кабулу, в ходе которого погибли мирные жители, включая детей. Тогда руководство Пентагона отрицало сообщения о смерти мирных афганцев.

Ранее издание The New York Times опубликовало видео авиаудара США по жилому кварталу Кабула в августе прошлого года, при котором погибли 10 мирных жителей, включая семерых детей. Видеозапись была получена журналистами после иска, поданного в соответствии с американским законом о свободе информации против Центрального командования (CENTCOM) ВС США.