AP: Россию не исключат из G20 из-за спецоперации на Украине

Спецоперация России на Украине не скажется на членстве РФ в «Большой двадцатке» (G20), пишет агентство Associated Press. По словам автора статьи, повторение сценария 2014 года, когда из-за воссоединения Крыма с Россией её исключили из «Большой восьмёрки», маловероятно, поскольку в случае с G20 решение требует единогласного согласия всех участников, чего не допустят некоторые члены.

Это кажется всё менее и менее вероятным, поскольку несколько стран, включая Китай, Бразилию и Южную Африку, ясно дали понять, что поддержат членство России в G20, — говорится в тексте статьи.

Среди не согласных с участием России в G20 числится Канада. Так, министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что группа неэффективна, пока РФ остается её членом.

МИД Китая, комментируя заявление стран «Большой семёрки» (G7) против участия Российской Федерации в мероприятиях G20, заявил, что платформа должна быть местом обсуждения мировых экономических вопросов, а не украинского кризиса.

Ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщил, что президент России Владимир Путин и другие лидеры стран G20 получили приглашение поучаствовать в саммите организации, который пройдёт в Бали 15–16 ноября этого года.

Российский министр финансов Антон Силуанов в апреле этого года участвовал во встрече G20 в удалённом формате. Он предупредил собравшихся о глобальных рисках из-за санкционного давления на Россию, подчеркнув, что страна не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает обслуживать все контракты. Во время его выступления ряд представителей стран G20, находящихся на мероприятии очно, демонстративно покинули зал.