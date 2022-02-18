AP: половина войск РФ у границ Украины переместилась на позицию для атаки

40–50% сухопутных войск России, расположенных вблизи Украины, переместились на позиции для атаки ближе к границе, сообщил источник Associated Press в Пентагоне. Также говорится о существенном увеличении числа наземных подразделений. По оценке США, общее число военных, включая «поддерживаемых Россией боевиков на Украине», Росгвардию и российские войска в Крыму, достигло 190 тысяч.

Количество российских наземных подразделений в этом районе, известных как батальонные тактические группы, также выросло до 120–125 по сравнению с 83 двумя неделями ранее. Каждая из этих батальонных тактических групп насчитывает от 750 до 1000 солдат, — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что взорвавшаяся накануне возле главного здания правительства в Донецке машина, а также обстрел колонны Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, могут быть частью плана Москвы по изображению Украины как агрессора, тем самым давая России основания для вторжения.

AP также обращает внимание на заявление Министерства обороны РФ о том, что президент Владимир Путин будет лично контролировать субботнюю демонстрацию «ядерной мощи» своей страны. А в запланированных учениях примет участие базирующийся в Крыму Черноморский флот.

Вчера вечером глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военные силы Украины не планируют никаких наступательный действий в Донбассе и выступают за дипломатическое урегулирование конфликта. При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников обвинил в обстрелах, зафиксированных на линии соприкосновения Донбасса, Россию, назвав их «частью прогнозированной провокации для полномасштабного вторжения».

Ранее в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках объявили всеобщую мобилизацию. По данным агентства Reuters, суммарное число жителей, готовых покинуть ДНР, составляет около 700 тысяч человек.