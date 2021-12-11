AP: на космодроме Ирана могут готовиться к космическому запуску

Возможно, что на космодроме имени Хомейни идёт подготовка к космическому запуску. Такое предположение позволяют выдвинуть спутниковые снимки этого места, сообщает американское агентство Associated Press.

Снимки были сделаны американской компанией Planet Labs, после чего их проанализировали специалисты Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее (штат Калифорния).

Иран, похоже, готовится к космическому запуску, тогда как в Вене продолжаются переговоры с мировыми державами относительно сделки по атому, — заявили специалисты центра.

Как объяснили эксперты, на спутниковых снимках можно наблюдать оборудование, применяемое при запуске, на стартовой площадке. Также на автомобильной стоянке в последние дни увеличилось число машин. Есть и другие признаки повышенной активности. Эксперты отмечают, что это обычная деятельность перед стартом.

Какой именно аппарат планируется запустить, не уточняется. Агентство отмечает, что ранее в Иране сообщали о готовности вывести на орбиту несколько спутников.

29 ноября начался седьмой раунд переговоров по иранской ядерной программе и отмене санкций США. Он был приостановлен 3 декабря, европейские участники переговоров вернулись домой для консультаций. 9 декабря прошёл очередной этап, на котором Иран представил проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жёстких санкций против Ирана.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что переговоры в Вене станут последним шансом для Ирана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.