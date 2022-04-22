AP: Израиль закрыл границы с сектором Газа

Правительство Израиля объявило о закрытии в субботу границы с сектором Газа для тысяч рабочих после череды ракетных обстрелов со стороны боевиков «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), пишет Associated Press. В издании отметили, что удар со стороны палестинских военных произошёл на фоне «ежедневных столкновений» в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса. Проход планируется открыть в воскресенье, однако решение будет приниматься в этот день исходя из обстановки.

Решение об открытии перехода будет принято после оценки безопасности, — сообщили израильские власти.

В американском издании уточнили, что 22 апреля палестинские боевики выпустили две ракеты. Один из снарядов попал в открытую местность в Израиле, а другой приземлился в секторе Газа.

Ещё одна ракета была выпущена из Газы рано утром в субботу, 23 апреля, но военные не сказали, где именно она упала. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

Отмечается, что Израиль выдал порядка 12 тысяч разрешений на проход гражданам Газы. Большинство из них работает в строительной сфере и на должностях, не требующих высокой квалификации.

15 апреля в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине, произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 152 человека получили ранения различной степени тяжести.