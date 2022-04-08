Антонов выразил надежду, что США и Россия возобновят диалог по безопасности

Москва надеется, что российские и американские эксперты возобновят диалог по вопросам безопасности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе выступления на видеоконференции Института Шиллера. Он отметил, что российская сторона начала стратегический диалог по вопросам безопасности с администрацией Джо Байдена, однако через некоторое время он был заморожен. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, есть области, по которым Москва «обречена» сотрудничать с Вашингтоном — это пандемия коронавируса и климатические изменения. Антонов также назвал кибератаки новым вызовом для безопасности США и РФ.

Я надеюсь, что время придёт, когда российские и американские эксперты сядут за стол и перезапустят плодотворное сотрудничество, — сказал он.

Антонов отметил, что Россия выступает за то, чтобы принцип равной и неделимой безопасности был восстановлен в Европе. Он пояснил: этот принцип означает, что ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счёт безопасности партнёров. Российский посол указал, что реализация предложений России по безопасности в Европе возможна при наличии политической воли.

В начале апреля посол США в России Джон Салливан заявил, что Москва и Вашингтон должны возобновить диалог по безопасности и контролю за вооружением. Он отметил, что в условиях российской военной операции на Украине начать диалог между двумя странами сложно, однако дипломат выразил надежду, что переговоры возобновятся «на благо всего человечества».

В конце марта в МИД РФ заявили, что Москва вне зависимости от геополитической обстановки остаётся открытой к диалогу и сотрудничеству по информационной безопасности, в том числе с США.