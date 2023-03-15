Антонов: США собирают данные для ударов ВСУ по России

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в официальном Telegram-канале дипмиссии заявил, что беспилотники США собирают данные, которые Киев может использовать для ударов по силам и территории России. Он указал на слова координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джона Кирби, который признался, что Пентагон ежедневно проводит подобные разведывательные операции с применением БПЛА. По словам дипломата, если бы российский ударный беспилотник оказался вблизи Нью-Йорка или Сан-Франциско, то «действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер».

Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты, — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что отверг «все инсинуации американской стороны» относительно беспилотника, который упал в Черное море. Он отметил, что Москва воспринимает любые действия Вашингтона с применением вооружений и техники как «откровенно враждебные».

Ранее Министерство обороны РФ раскрыло детали инцидента с дроном США над Черным морем. После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители, в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что истребители не вступали в контакт с беспилотником и не применяли бортовое вооружение.