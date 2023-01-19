Антонов: США подталкивают Киев на проведение терактов в России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Государственный департамент США подталкивает Украину к совершению терактов в России, сообщает пресс-служба посольства в своем Telegram-канале. Дипломат назвал оторванными от реальности утверждения о том, что «Крым — это Украина». По его словам, из-за таких утверждений и поставок оружия Вашингтоном Украина чувствует вседозволенность.

Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым — это Украина», а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России, — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что все эти действия только усиливают риск эскалации конфликта на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что США сформировали коалицию из европейских стран и фактически воюют против России. Министр сравнил политику стран НАТО с действиями Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны. Он добавил, что задача стран НАТО в ходе конфликта на Украине — окончательное решение «русского вопроса».